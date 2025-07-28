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Песков рассказал, ведется ли подготовка к возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Песков: подготовки к встрече Путина с Трампом не ведется, нет контактов
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Никакой предметной подготовки к потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Единственное, что, да, Путин, он сам говорил, что он готовится к такому визиту. Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе», — сказал представитель Кремля.

22 июля Трамп заявил, что планирует в не столь отдаленном будущем посетить Китай. Американский лидер не исключил и не подтвердил планы переговоров с Путиным в рамках поездки в КНР. По его словам, «возможны многие встречи».

До этого британская газета The Times писала, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ранее американский журналист раскрыл, что именно Трамп ждет от РФ через «50 дней».

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