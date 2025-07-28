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Трамп оценил перспективы достижения сделки с РФ по Украине

Трамп допустил возможность мирной сделки с Россией по Украине
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности достижения мирного соглашения с Россией по конфликту на Украине. Об этом он сказал во время беседы с журналистами, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что в конечном счете что-то случится. Это должно случиться быстро», — отметил глава Белого дома, рассуждая о перспективах мирного урегулирования на Украине.

В то же время Трамп 28 июля также заявил, что на данный момент не видит какого-либо прогресса в урегулировании на Украине.

В связи с этим американский лидер намерен сократить срок в 50 дней, который он установил для России для достижения перемирия. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, который он выдвинул 14 июля, если за это время не будет достигнуто перемирия на Украине, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. 28 июля президент США вновь пообещал сделать это.

Ранее Трамп заявил, что с любовью относится к России.

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