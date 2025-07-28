Трамп заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

Трамп заявил, что не видит прогресса в вопросе урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит какого-либо прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы просто не видим никакого прогресса», — отметил Трамп во время беседы с журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

28 июля Трамп сообщил, что намерен сократить отведенный для России срок в 50 дней, который он установил для достижения перемирия на Украине. Он отметил, что сделает это, поскольку уже якобы знает ответ и «что произойдет». При этом глава Белого дома не уточнил, что именно он имел в виду.

Позже в этот же день Трамп заявил, что новый дедлайн для РФ по украинскому урегулированию составит 10-12 дней.

14 июля американский президент отметил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, так как рассчитывал на достижение сделки по конфликту на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.