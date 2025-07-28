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Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Трамп допустил вторичные санкции против России, если не будет прогресса по Украине
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

США могут прибегнуть к вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Американский президент пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с РФ, если соглашение по Украине не будет достигнуто.

«Посмотрим. Возможно, мы достигнем сделки. Я не знаю», — сказал он.

Трамп также заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.

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