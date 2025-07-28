Трамп заявил, что намерен объявить о новом сроке для заключения перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Шотландии заявил, что намерен в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведенном для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?» — сказал глава Белого дома.

На этом же мероприятии президент США заявил, что не видит какого-либо прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В связи с чем он решил сократить срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.