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Американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России

Миршаймер: Трамп наивно думает, что его ультиматум России пойдет на пользу США
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Нина Зотина/РИА Новости

Политолог Джон Миршаймер назвал наивными ожидания Дональда Трампа о быстром урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению профессора Чикагского университета, 50-дневный ультиматум, который президент США якобы планирует предъявить России, не заставит Владимира Путина капитулировать. Миршаймер подчеркнул, что срок был выбран Трампом интуитивно.

«Неужели Трамп верит, что через 50 дней Путин откажется от своих целей? Это закончится выгодной для США сделкой? Я сомневаюсь. Война продолжится, и Россия в конечном итоге победит», — заключил эксперт.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.

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