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Американский журналист раскрыл, что именно Трамп ждет от РФ через «50 дней»

Журналист Бом: через 50 дней Трамп ждет от РФ заморозки конфликта на Украине
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Reuters

Американский журналист Майкл Бом в эфире Tsargrad.tv объяснил, чего именно президент США Дональд Трамп ждет от России через отведенные им «50 дней». По мнению обозревателя, глава Белого дома, как и прежде, ждет лишь одного.

«Весной был слив плана Трампа. Это именно прекращение огня по линии фронта. Сейчас линия фронта другая, но принцип тот же: в течение 50 дней нужно, по сути, заморозить противостояние по текущей линии боевого соприкосновения. Трамп будет отталкиваться от этого», — считает Бом.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии ввести пошлины против импортеров российских энергоносителей (в их числе Индия и Китай), поскольку из той же КНР США импортируют слишком большой объем товаров.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Британская газета The Guardian позднее сообщила, что президент России Владимир Путин не испытывает беспокойства по поводу угроз, высказанных его американским коллегой в контексте конфликта на Украине.

Ранее Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ.

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