Путин во время рабочей поездки посетил собор в Кронштадте

Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что президента встретил настоятель собора и провел небольшую экскурсию. Российский лидер приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой, пишет агентство.

До этого Путин вышел к людям на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Главу государства приветствовала толпа людей с триколорами и возгласами поддержки.

27 июля президент по видеоконференцсвязи проверил ход маневров в рамках учений Военно-морского флота РФ, получивших название «Июльский шторм». По его словам, ключевая задача этих тренировок заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря.

Также Путин заявил, что главной задачей ВМФ РФ является гарантированное обеспечение безопасности страны, надежная защита ее суверенитета и национальных интересов.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.