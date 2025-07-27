Путин раскрыл подробности о проведении учений ВМФ «Июльский шторм»

Россия учла опыт специальной операции на Украине при проведении учений Военно-морского флота (ВМФ), получивших название «Июльский шторм». Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

В воскресенье, 27 июля, глава государства по видеоконференцсвязи проверил ход маневров. Как он сказал, основная цель проводимых учений заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря. В ходе тренировок морякам предстоит решить целый комплекс наиболее сложных и приближенных к боевым задач, подчеркнул российский лидер.

«В том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — добавил он.

Учения под названием «Июльский шторм» проходят в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В маневрах задействовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 120 летательных аппаратов, 950 единиц техники и 10 береговых ракетных комплексов. Количество участников тренировок превысило 15 тыс. военнослужащих.

Ранее Путин поздравил матросов и офицеров с Днем ВМФ.