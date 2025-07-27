Путин назвал ключевую задачу военно-морского флота

Президент России Владимир Путин, проверяя по ВКС ход маневров, заявил, что ключевой задачей военно-морского флота (ВМФ) является гарантированное обеспечение безопасности России, защита суверенитета и национальных интересов страны. Его слова приводит ТАСС.

«Ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту», - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что Российская Федерация будет повышать уровень боевой подготовки личного состава ВМФ, оснащать свой флот передовой техникой.

Кроме того, президент подчеркнул, что РФ продолжит повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, авиационных и береговых частей военно-морского флота.

27 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.