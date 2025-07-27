Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям

Стратегия развития Военно-морского флота России составлена так, чтобы обновленный ВМФ смог оперативно реагировать на изменения глобальной обстановки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

Глава государства отметил, что в 2025 году утверждена новая стратегия развития военно-морского флота страны. Она впервые в истории рассчитана на длительный период — до 2050 года.

По словам Путина, это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

«Ключевым качеством нашего обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы, в том числе перспективы развития международного сотрудничества, основанного на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов друг друга», — подчеркнул президент.

26 июля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

До этого Путин приехал в Архангельскую область в преддверии Дня ВМФ. В рамках визита российский лидер провел совещание по развитию подводного военно-морского флота. Кроме того, он посетил церемонию поднятия флага над атомной подводной лодкой «Князь Пожарский» в честь принятия ракетоносца в состав российского флота.

Ранее в Петербурге отменили Главный военно-морской парад.