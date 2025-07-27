Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям Северной столицы, чтобы пообщаться с ними. Об этом сообщает Кремль.

Путин вышел к людям на Дворцовой площади. Главу государства приветствовала толпа людей с триколорами и возгласами поддержки.

«‎Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все», — сказал президенту один из собравшихся.

На что президент ответил: «‎При вашей поддержке».

Также российский лидер сфотографировался с мальчиком по его просьбе.

До этого Путин в обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм» заявил, что День ВМФ важен не только для флота, но и для страны в целом. Путин также подчеркнул, что отмечать праздник в боевой рабочей обстановке в современных условиях — правильно.

Президент, проверяя по ВКС ход маневров, сказал, что ключевой задачей военно-морского флота (ВМФ) является гарантированное обеспечение безопасности России, защита суверенитета и национальных интересов страны. Глава государства отметил, что Российская Федерация будет повышать уровень боевой подготовки личного состава ВМФ, оснащать свой флот передовой техникой.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.