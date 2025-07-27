На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе объяснили решение Зеленского продолжить переговоры с Россией

Аналитик Меркурис: Зеленский предложил переговоры из-за воздействия Вашингтона
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с российской стороной из-за воздействия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Зеленский принял такое внезапное решение из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа. Аналитик считает, что Вашингтон дал понять главе Украины, что он не может отказаться от переговоров с Москвой.

«Президент США хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что во время переговоров российская делегация успешно себя показала.

До этого стало известно, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев предложил провести переговоры России и Украины в Баку.

До этого делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами