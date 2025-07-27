На Западе объяснили решение Зеленского продолжить переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с российской стороной из-за воздействия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Зеленский принял такое внезапное решение из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа. Аналитик считает, что Вашингтон дал понять главе Украины, что он не может отказаться от переговоров с Москвой.

«Президент США хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что во время переговоров российская делегация успешно себя показала.

До этого стало известно, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев предложил провести переговоры России и Украины в Баку.

До этого делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.