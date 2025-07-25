На Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией

Дубинский: Украина затягивает переговоры, чтобы Трамп пошел на эскалацию с РФ

Украина стремится затянуть процесс переговоров по урегулированию конфликта, чтобы президент США Дональд Трамп в конце концов сделал более «резкие шаги» в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Цель Украины — затянуть процесс переговоров для того, чтобы лопнуло терпение Трампа, и он пошел на резкие шаги», — подчеркнул он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам украинского парламентария, цель России при этом состоит в том, чтобы якобы «затянуть переговоры до обвала обороны Украины, так чтобы терпение Трампа лопнуло, но в отношении Зеленского».

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.