Баку готов принять у себя следующий раунд переговоров РФ и Украины

Баку готов принять у себя следующий этап переговоров России и Украины в случае заинтересованности сторон. Об этом сообщил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская сторона будет рада, если делегации захотят встретиться в Баку, но для этого они должны обратиться с таким запросом сами.

«Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона <...> Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать», — сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.

Гаджиев напомнил, что до этого в Баку в разное время принимал переговоры Израиля с Турцией и с Сирией. Он добавил, что в азербайджанской столице проходили переговоры РФ с США по системам противоракетной обороны, а также встреча с представителей Кремля с НАТО.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Баку заявил, что правительство Азербайджана выступает за использование политико-дипломатических средств при урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной стал «важным шагом вперед». По словам Байрамова, Баку выступает за продолжение переговоров и снижение напряженности.

Ранее Алиев впервые публично занял сторону Украины.