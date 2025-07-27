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В США заявили, что Трамп теряет терпение в вопросе украинского конфликта

Рубио: Трамп все меньше готов ждать шагов РФ по урегулированию на Украине
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Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью невестке американского президента США Ларе Трамп на Fox News, что глава государства Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению украинского конфликта.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — сказал Рубио

До этого газета The Sunday Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с Трампом намерен обсудить способы завершения конфликта на Украине. По данным журналистов, британский премьер также поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины.

25 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара надеется увидеть «свет в конце тоннеля» в процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что российские и украинские делегации, принимающие участие в переговорах в Стамбуле, демонстрируют стремление к достижению компромисса, что, по мнению турецкого министра, может создать условия для нахождения предварительного решения конфликта в ближайшем будущем. Фидан также подчеркнул, что российско-украинский конфликт оказывает серьезное влияние на региональную и глобальную обстановку.

Ранее Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским.

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