Турецкий министр заявил, что Анкара рассчитывает на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом

Фидан: Турция рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Его слова передает телеканал NTV.

По словам турецкого министра, российско-украинский конфликт имеет серьезные региональные и глобальные последствия последствия.

«Мы столкнулись с ситуацией, которая приведет к еще большей войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия <...> Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — поделился Фидан.

До этого политолог, историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. По его словам, главной политической целью встречи была демонстрация того, что причина взаимной непримиримости сторон кроется в киевской верхушке.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.