На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкий министр заявил, что Анкара рассчитывает на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом

Фидан: Турция рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании на Украине
true
true
true
close
Dilara Senkaya/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Его слова передает телеканал NTV.

По словам турецкого министра, российско-украинский конфликт имеет серьезные региональные и глобальные последствия последствия.

«Мы столкнулись с ситуацией, которая приведет к еще большей войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия <...> Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — поделился Фидан.

До этого политолог, историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. По его словам, главной политической целью встречи была демонстрация того, что причина взаимной непримиримости сторон кроется в киевской верхушке.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами