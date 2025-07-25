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Глава МИД Турции оценил перспективы встречи делегаций РФ и Украины

Фидан заявил о наличии желания делегаций России и Украины достичь консенсуса
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Dilara Senkaya/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что российские и украинские делегации, участвующие в переговорах в Стамбуле, демонстрируют стремление к компромиссу, что, по его мнению, может позволить в ближайшем будущем найти предварительное решение конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

Фидан также отметил, что делегации достигли «ключевой договоренности» относительно целесообразности встречи на высшем уровне между лидерами государств, хотя подходы РФ и Украины к организации этой встречи разнятся.

Дипломат заявил о надежде на позитивный исход украинского конфликта, отметив, что продолжение прямых переговоров между Украиной и Россией откроет путь к разрешению ситуации.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — сказал глава турецкого ведомства.

25 июля резидент США Дональд Трамп выразил уверенность в диалоге между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Фидан заявил, что мир высоко ценит итоги первых раундов переговоров России и Украины.

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