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Стармер намерен обсудить с Трампом пути завершения конфликта на Украине

Telegraph: Стармер хочет обсудить с Трампом пути завершения конфликта на Украине
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Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом намерен обсудить способы завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.

«Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта», — сказано в статье.

Кроме того, британский премьер поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины.

Переговоры Стармера и Трампа должны состояться 28 июля в Шотландии, где американский президент находится с визитом до 29 июля.

При этом ожидается, что основной темой встречи станет торговое соглашение между США и Великобританией.

Также лидеры намерены коснуться ситуации в секторе Газа, что может стать одним из самых проблематичных вопросов в ходе беседы из-за разницы позиций Стармера и Трампа в отношении происходящего на Ближнем Востоке.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что поездка президента США в Шотландию несет определенные риски для премьер-министра Великобритании. При этом британские власти надеются преодолеть возможные трудности и поддержать хорошие отношения между политиками.

Ранее Трамп прокомментировал торговую сделку между ЕС и США.

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