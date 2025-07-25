В США назвали простой способ завершить конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: украинский конфликт можно решить, если прислушаться к РФ

Конфликт на Украине можно решить, если США и страны Европы примут условия, которые предложила Российская Федерация. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Что касается Украины, то вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий и они, по крайней мере основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка», — сказал эксперт.

Он отметил, что Соединенные Штаты и Европа отказываются принимать эти условия.

Также Миршаймер обратил внимание, что страны Запада постоянно говорят о прекращении огня несмотря на то, что Россия давно указала на необходимость достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.

25 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского должна поставить точку в урегулировании конфликта и зафиксировать договоренности сторон.

При этом Зеленский сказал в пятницу, что делегации РФ и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о его встрече с Путиным. По его словам, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

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