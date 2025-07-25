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На Украине сообщили о попытках ограничить влияние НАБУ через силовиков

«Украинская правда»: офис Зеленского призвал силовиков уничтожить влияние НАБУ
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Руководителям силовых структур, подконтрольных Офису президента Украины Владимира Зеленского, поручили сделать все возможное, чтобы «уничтожить влияние» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По информации журналистов, активная фаза противостояния между Зеленским и антикоррупционным блоком началась с дела вице-премьера и министра по реинтеграции Украины Алексея Чернышова, заподозренного в махинациях с землей и замешенного в коррупционном скандале.

Источники издания утверждают, что в Офисе президента были совещания, на которых представители власти жаловались силовым структурам на отсутствие компромата на антикоррупционные органы Украины. В публикации говорится, что независимые органы пытались контролировать через влияние на тех или иных должностных лиц, а также саботаж их работы через других правоохранителей.

22 июля на Украине был принят закон по ограничению независимости НАБУ и САП. Зеленский назвал этот шаг необходимым для того, чтобы очистить структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России.

После в стране начались массовые протесты. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали лозунги «майдана» 2014 года.

Эту инициативу также плохо восприняли в Европе, заговорив о приостановке военной помощи Украине. В США отметили, что Зеленский ошибается, считая себя неуязвимым на фоне ограничений полномочий НАБУ и САП.

24 июля Зеленский согласовал новый законопроект о независимости НАБУ и САП, его внесут на рассмотрение Верховной рады. По словам украинского лидера, новый текст закона гарантирует реальное укрепление системы правопорядка на Украине и независимость антикоррупционных органов.

Ранее аналитик оценил возможность «Майдана 3.0» на Украине.

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