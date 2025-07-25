Украинский лидер Владимир Зеленский ошибается, считая себя неуязвимым на фоне ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в стране. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский военный в отставке Дэниел Дэвис.

«Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет», — подчеркнул он.

По словам американского военного, в этом виноваты страны Европы, которые в течение долгого времени чествовали Зеленского и устраивали ему грандиозные торжества во время его визитов.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане.

Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта «бусификации», громкого провала на фронте или чего-то в таком духе. Протесты с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине.