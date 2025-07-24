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В Европе заговорили об остановке помощи Украине

Политик Дюпон-Эньян: пора перестать помогать Украине из-за закона о НАБУ
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РИА Новости

Европе нужно прекратить помощь Украине из-за ситуации с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в стране. Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.

«Сколько еще мы будем давать миллиарды Зеленскому, который отменил выборы, нападает на антикоррупционные агентства и запрещает демонстрации», — подчеркнул он.

Как отметил французский политик, Париж с начала украинского конфликта потратил около 15 млрд евро на помощь Киеву.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение президента Украины Владимира Зеленского об ограничении полномочий НАБУ оказалось «самой большой» ошибкой с момента победы на президентских выборах.

Законодательная мера была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».

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