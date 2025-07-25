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Аналитик оценил возможность «Майдана 3.0» на Украине

Аналитик Безпалько: не стоит ждать Майдана 3.0 из-за протестов на Украине
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Запад отреагирует на ситуацию с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), однако не стоит ждать жестких мер против Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Будет ли запад на это реагировать? Будет, но очевидно, что вяло, потому что Зеленский им нужен. Они сами создали из Зеленского вождя, и им нужна Украина для того, чтобы сдерживать нашу страну, для того, чтобы конфликтовать с нашей страной чужими руками. Поэтому жестких мер против Зеленского, я думаю, вводиться не будет», — подчеркнул он.

Безпалько не исключил, что Запад и Украина «придут к компромиссному варианту» по урегулированию кризиса с НАБУ и САП.

В этой связи, как указал эксперт, большого значения начавшимся на Украине протестам придавать не стоит.

«Это точно не Майдан 3.0», — подытожил аналитик.

Массовые протесты в стране проходят с 22 июля, на улицы городов выходят тысячи людей. Всплеск народного негодования произошел после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП.

Два дня спустя Зеленский внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение». Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского. Дата рассмотрения документа пока неизвестна.

При этом украинские СМИ сообщали, что против Зеленского осуществляется трехэтапный план по его свержению на фоне протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что участники протестов на Украине стали называть Зеленского и Ермака диктаторами.

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