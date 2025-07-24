Протестующие в Киеве выкрикивают лозунги «майдана» 2014 года

Протестующие в центре Киева скачут и выкрикивают антироссийские речевки

В Киеве протестующие против закона об изменении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выкрикивают речевки «майдана» 2014 года. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Митингующие, которые находятся возле театра имени Ивана Франко, прыгают и кричат: «Кто не скачет, тот москаль!»

Издание отмечает, что прошлой ночью, по данным МВД, возле театра ночевали около 40 протестующих. Этой ночью, возможно, их останется больше.

23 июля сообщалось, что в ряде украинских городов прошли акции протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ. В Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского — к протесту присоединились около 150 человек. Акции также зафиксированы в Тернополе и Чернигове.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».