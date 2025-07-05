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В Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины

Telegraph: Макрон оказывает давление на Стармера в вопросе признания Палестины
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

«Даунинг-стрит и Елисейский дворец расходятся во мнениях относительно скорости и подхода к официальному признанию палестинского государства. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе частных переговоров», — говорится в материале.

По данным издания, Франция считает, что признание Палестины может поспособствовать созданию двух государств. Великобритания при этом, как отметили журналисты, опасается, что подобное решение можно стать «просто символическим», если палестинскому движению ХАМАС не поставят жесткие условия.

30 июня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что создание государства Палестина неприемлемо. По его словам, это связано с тем, что образование государства будет угрожать безопасности его страны.

Ранее в Финляндии заявили, что не планируют признать Палестину.

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