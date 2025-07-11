На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал сообщения о проекте создания эмирата Хеврон

Лавров: риски по перспективам создания палестинского государства обостряются
true
true
true
close
MANDEL NGAN/Reuters

Планы по созданию объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания государства Палестина в соответствии с решениями ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения в СМИ о проекте создания эмирата Хеврон. Эта идея рассматривается как первый шаг к продвижению концепции основания на палестинских землях объединенных палестинских эмиратов.

По мнению Лаврова, это звучит как фантастика на данном этапе. То, что такие инициативы все чаще появляются в общественном пространстве, говорит о тех рисках, которые возникают и продолжают обострятся в отношении перспектив создания палестинского государства, как это было решено Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН.

Министр подчеркнул, что это большой вызов для международного сообщества.

Ранее Лавров заявил, что расселение палестинцев из Газы заложит бомбу в урегулирование конфликта.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами