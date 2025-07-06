В БРИКС высказались по объединению Газы и Западного берега Иордана

Сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением, говорится в декларации БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В декларации БРИКС также подтверждают право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина.

До этого сообщалось, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, планируется проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в течение ближайшего года.

13 мая министр национальной экономики Палестины, Мухаммед аль-Амур, выразил мнение, что для восстановления нормальной жизни на палестинских территориях после завершения конфликта с Израилем потребуется около 15 лет. Аль-Амур подчеркнул стойкость палестинского народа в сложившихся обстоятельствах, заявив, что палестинцы не будут сломлены, независимо от продолжительности оккупации.

Ранее Трамп заявил, что ситуация в Палестине улучшится.