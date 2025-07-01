Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого поблагодарил его за поддержку украинского народа и территориальной целостности страны. Подробностями беседы украинский политик поделился в своем Telegram-канале.

В числе прочего лидеры двух государств затронули обострение отношений между Москвой и Баку. Зеленский сообщил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

«У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», — отметил Зеленский.

Также президенты обсудили двусторонние отношения стран, в частности, энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Зеленский и Алиев договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

МИД Азербайджана выразил РФ «решительный протест» из-за этих рейдов. В ответ в МИД РФ заявили о «недружественных действиях» Азербайджана после задержания российских журналистов в Баку.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.