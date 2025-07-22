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Песков отреагировал на слова Алиева, публично поддержавшего Украину

Песков: России известна позиция руководства Азербайджана по конфликту на Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

России с самого начала была известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения стран расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева, назвавшего действия России «оккупацией».

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь расходимся во мнениях. С самого начала [Азербайджан] занял такую позицию, мы с ней не соглашались. Это не было препятствием», — заявил представитель Кремля.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял сторону Украины и назвал действия России «оккупацией». Алиев посоветовал украинским властям «никогда не соглашаться на оккупацию» и сообщил, что Азербайджан придерживался именно такого пути, когда возвращал контроль над Карабахом военным путем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Алиевым. В ходе этого разговора он поблагодарил азербайджанского лидера за поддержку украинского народа и территориальной целостности страны.

В числе прочего президенты затронули обострение отношений между Москвой и Баку. Зеленский выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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