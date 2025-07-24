Мишустин встретился с прилетевшим в Россию Пашиняном

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, переговоры состоялись на территории всесезонного курорта «Манжерок» на Алтае. Кроме Мишустина и Пашиняна в них также участвуют делегации двух стран.

Пашинян прилетел в Россию 24 июля с двухдневным визитом. Кроме переговоров с Мишустиным у него также запланировано участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды. Она состоится 25 июля на Алтае.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Он подчеркнул, что Армения хочет иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении.

Кроме того, Пашинян сообщил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Министр обороны республики Сурен Папикян также заявлял, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.