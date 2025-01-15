Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ереван заинтересован в сохранении отношений с Москвой на высоком уровне

Глава МО Армении: Ереван хочет сохранить отношения с Москвой на высоком уровне
close
Shutterstock

Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны республики Сурен Папикян, передает ТАСС.

«Ереван заинтересован в сохранении отношений с Москвой на высоком уровне, но когда мы говорим об ОДКБ, <...> у нас возникают вопросы, которые объективны. На эти вопросы следует отвечать в ходе здорового обсуждения», — сказал он.

Папикян отметил, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, однако республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно.

До этого кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами