Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны республики Сурен Папикян, передает ТАСС.

«Ереван заинтересован в сохранении отношений с Москвой на высоком уровне, но когда мы говорим об ОДКБ, <...> у нас возникают вопросы, которые объективны. На эти вопросы следует отвечать в ходе здорового обсуждения», — сказал он.

Папикян отметил, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, однако республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно.

До этого кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.