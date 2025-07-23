Пашинян посетит Россию с двухдневным визитом

Пашинян в четверг с двухдневным визитом отправится в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг отправится в Россию с двухдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

По сообщению пресс-службы, Пашинян также примет участие в конференции по защите окружающей среды.

«Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого армянская партия «Зартонк» сообщила, что передала в Генпрокуратуру Армении два заявления на премьера страны Никола Пашиняна.

По данным агентства, были представлены два отдельных сообщения о преступлениях. В партии утверждают, что Пашинян в социальных сетях указывал правоохранительным и судебным органам инициировать публичные уголовные преследования, задерживать и арестовывать высокопоставленных священнослужителей. Авторы заявления считают, что своими действиями премьер Армении нарушил принцип законности, конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной, судебной власти, а также вмешался в осуществление правосудия.

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении.