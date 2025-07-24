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Правительство РФ создало комиссию по факту крушения Ан-24 в Тынде

Мишустин создал специальную комиссию по факту крушения Ан-24 в Тынде
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин создал специальную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде, сообщает пресс-служба кабмина.

В комиссию вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда, говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что в ближайшее время по поручению премьера министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, экипаж перестал выходить на связь. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 49 человек, в числе которых пять детей и шесть членов экипажа. По предварительной информации, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

По данным МЧС России, к месту крушения Ан-24 направлены более 50 спасателей и десять единиц техники. Им приходится добираться до обломков пешком, поскольку на месте крушения судна нельзя совершить посадку.

По предварительной версии, никто из находящихся на борту людей не выжил. Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил горящий фюзеляж самолета во время его поисков.

Ранее Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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