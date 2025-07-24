На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил пословицей на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Песков: Киев разговором о встрече лидеров хочет поставить повозку впереди лошади
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Украинская сторона разговорами о встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского хочет поставить повозку впереди лошади. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (представители украинской стороны. — прим. ред.) пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади», — заявил он.

По словам представителя Кремля, для начала нужно проделать весь объем работы по достижению договоренностей, а потом уже предоставить возможность президентам зафиксировать те наработки, которых достигли представители делегаций.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции Песков подчеркнул, что российская сторона не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Он добавил, что предложения российской стороны в ходе контактов были конструктивными.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия надеется, что четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта состоится.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами