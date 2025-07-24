Песков ответил пословицей на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Украинская сторона разговорами о встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского хочет поставить повозку впереди лошади. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (представители украинской стороны. — прим. ред.) пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади», — заявил он.

По словам представителя Кремля, для начала нужно проделать весь объем работы по достижению договоренностей, а потом уже предоставить возможность президентам зафиксировать те наработки, которых достигли представители делегаций.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции Песков подчеркнул, что российская сторона не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Он добавил, что предложения российской стороны в ходе контактов были конструктивными.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия надеется, что четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта состоится.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.