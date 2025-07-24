Песков оценил возможность прорыва на российско-украинских переговорах

Песков: Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

Российская сторона не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — заявил он.

По словам Пескова, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам прошедшей встречи подтвердил диаметрально противоположные подходы сторон к проектам меморандумов.

Он добавил, что предложения российской стороны в ходе контактов были конструктивными.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

В ходе встречи делегаций Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Помимо этого, российские представители вновь предложили Киеву объявлять на линии боевого соприкосновения короткие паузы для того, чтобы санитарные команды могли забирать раненых.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины.