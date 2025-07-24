Мединский назвал условия возможной встречи лидеров России и Украины

Мединский: встреча глав РФ и Украины может пройти лишь после хорошей подготовки

Встреча лидеров России и Украины может состояться только после ее тщательной подготовки, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

Мединский подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна быть соответствующим образом подготовлена. Только тогда в ней есть смысл. Необходимо предварительно проработать условия соглашения. Мединский отметил, что на встрече в верхах надо не обсуждать соглашение, а подписывать его, ставить точку. По его словам, встречаться для того, чтобы заново все обсуждать с нуля, нет смысла.

Помощник президента РФ отметил, что позиция по этому вопросу российской стороны сообщена украинской делегации.

До этого Мединский рассказал об обсуждении меморандумов сторон, представленных во время предыдущего раунда переговоров.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.