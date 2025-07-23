Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится

Россия надеется, что четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании конфликта состоится. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский журналистам, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что будет», — сказал Мединский.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Как рассказал глава делегации РФ, все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Говоря о встрече лидеров двух стран, он отметил, что для начала необходимо обсудить соглашение по урегулированию. Он также добавил, что позиции РФ и Украины по меморандумам в данный момент далеки друг от друга.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.