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Китай надеется на политическое урегулирование конфликта РФ и Украины

МИД КНР: Пекин рассчитывает, что Москва и Киев достигнут консенсуса в переговорах
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Китай надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, его слова слова приводит ТАСС.

Дипломат особо отметил, что официальный Пекин приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча делегаций началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме. В этот же день стало известно, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих.

Позднее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина продолжает удерживать на своей территории мирных жителей Курской области. В настоящее время украинские власти по-прежнему удерживают около 30 человек, добавил он.

Ранее самолет с освобожденными российскими бойцами приземлился в Подмосковье.

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