Мединский заявил, что Украина вернула не всех жителей Курской области

Украина продолжает удерживать на своей территории мирных жителей Курской области, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заявления по итогам переговоров с украинской делегацией Мединский отметил, что один пункт ранее достигнутой договоренности так и не был выполнен до конца. Не все «эвакуированные» вооруженными силами Украины мирные жители Курской области возвращены на Родину. В настоящее время украинские власти по-прежнему удерживают около 30 человек.

23 июля сообщалось, что Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

В этот же день стало известно, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих.

Ранее в Турции заявили, что Анкара может внести вклад в обмен пленными между РФ и Украиной.