Самолет с вернувшимися из плена солдатами приземлился в Подмосковье

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими бойцами сел в Подмосковье. Об этом пишет издание «Известия».

Военный с позывным «Шум» рассказал, что силы дождаться возвращения из плена ему дарила надежда на то, что его ждут. По его словам, когда представители Международного Комитета Красного Креста передали ему письмо от матери, которая до последнего была уверена в том, что он жив, то для него все «стало вообще хорошо».

Еще один военный, с позывным «Партос», рассказал, что в плену у него сорвали с шеи крестик, поскольку он «православный, русский» и носить его не должен.

Вечером 23 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «250 на 250». Сразу после этого в России предложили вернуть еще по 1200 бойцов.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что сдавшимся в плен бойцам ВСУ перестают начислять выплаты.