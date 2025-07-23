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Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными

Россия и Украина провели очередной обмен пленными
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В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих. Об этом рассказало министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что взамен была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что военных доставят на территорию РФ для прохождения лечения и реабилитации.

До этого помощник президента России, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил об обмене пленными между РФ и Украиной.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры о новом этапе обменов с Россией.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.

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