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Поддерживающий Зеленского американский сенатор раскритиковал его

Сенатор Грэм осудил Зеленского за закон об урезании полномочий НАБУ и САП
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор Линдси Грэм осудил президента Украины Владимира Зеленского за закон об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). С осуждением политики украинского лидера он выступил в совместном заявлении с сенатором из рядов Демократической партии Джин Шахин.

Сам Грэм принадлежит к рядам Республиканской партии и заявляет о поддержке действующего на Украине режима как проводящего успешные демократические реформы.

«Мы призываем украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать достигнутый прогресс», — говорится в документе.

К таким действиям он отнес принятый закон, который, по его словам, «подрывает прогресс и противоречит ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране НАБУ и САП. Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

В издании The Economist посчитали, что причиной принятия закона могло стать расследование НАБУ в отношении соратников Зеленского.

23 июля Зеленский обязался сохранить независимость антикоррупционных органов Украины.

Ранее в родном городе Зеленского началась акция протеста из-за закона о НАБУ и САП.

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