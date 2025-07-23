На Западе назвали возможную причину принятия закона об антикоррупционных органах Украины

Причиной принятия скандального закона об антикоррупционных органах Украины могли стать подозрения Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении членов офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Economist.

Кто именно из соратников украинского лидера мог оказаться под подозрением, не уточняется. При этом британские журналисты отметили, что поспешность принятия законопроекта бросалась в глаза и бросает тень на администрацию украинского лидера.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.