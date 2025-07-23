Акция протеста началась в родном городе Зеленского

В Кривом Роге началась акция протеста из-за решения Зеленского по НАБУ и САП

В ряде украинских городов прошли акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным издания, в Кривом Роге – родном городе президента Украины Владимира Зеленского – к протесту присоединились около 150 человек. Акции также зафиксированы в Тернополе и Чернигове.

«Протест инициирован в связи с подписанием закона, вносящего изменения в работу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)», – говорится в сообщении.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

23 июля украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о подготовке новых протестов в трех крупных городах Украины. Акции направлены против закона президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский, комментируя ограничение полномочий НАБУ и САП, заявил, что это было необходимо, чтобы очистить их от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В ЕС и США раскритиковали решение украинского лидера, отметив, что желающая стать членом Евросоюза страна не может проводить такую политику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».