Зеленский заявил, что сохранит независимость антикоррупционных органов

Украинский лидер Владимир Зеленский обязался сохранить независимость антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, президент страны призывает внести в Раду «новый законопроект» по вопросу о деятельности антикоррупционных органов государства.

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала вспыхнувшие протесты на Украине. Она обратила внимание, что заявлению президента страны Владимира Зеленского о том, что местные антикоррупционные органы находятся под «российским влиянием», никто уже не верит.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее эксперт объяснил, каким образом Зеленский покинет Украину при необходимости.