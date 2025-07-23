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Глава МИД Турции: в мире высоко оценили первые раунды переговоров РФ и Украины

Фидан: мир высоко ценит итоги первых раундов переговоров России и Украины
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Александр Рюмин/РИА Новости

Международное сообщество высоко оценило итоги первых раундов переговоров Москвы и Киева. Об этом перед началом переговоров делегаций России и Украины заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«За первые два раунда мы достигли значительных результатов... Обмен пленными, который был достигнут до настоящего времени, был высоко оценен международным сообществом», — подчеркнул он.

Вечером 23 июля в Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины.

В Стамбуле в среду прошла подготовка к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган, делегации обеих стран уже вылетели в Турцию. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле в преддверии переговоров 23 июля.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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