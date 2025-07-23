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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке к встрече с Путиным

Песков: работа по меморандумам и есть подготовка к встрече на высшем уровне
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи в этом плане, да», — отметил Песков.

Он добавил, что вряд ли целесообразно предметно назначать встречи, пока такая работа не проведена. В противном случае всю «черновую, очень сложную и очень емкую работу» придется выполнять на высшем уровне.

Накануне Песков напомнил, что на Украине еще действует закон о запрете на переговоры с Путиным.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Также Зеленский добавил, что достигнутые договоренности надо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина готова к такой встрече.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.

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