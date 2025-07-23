Главы делегаций РФ и Украины проводят двустороннюю встречу в Стамбуле

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет», — сообщил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре.