Названо время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

РИА Новости: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в 20:35 мск

Российская и украинская делегации начнут переговоры в Стамбуле сегодня в 20:35 по московскому времени. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

До этого стало известно, что главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обменов с Россией.